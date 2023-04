Elizabeth Hubbard, atriz que ficou conhecida pelo seu trabalho em 'As the World Turns' e 'The Doctors' morreu. Tinha 89 anos. A notícia foi dada esta segunda-feira, 10 de abril, pelo filho, Jeremy D. Bennett.

"É de coração de partido que lamento em dizer que a minha mãe partiu no fim de semana. Obrigada por teres sido uma rocha firme que sempre me guiou ao longo da vida. Vou tentar honrar a tua memória enquanto viver", notou Jeremy no Facebook.

As causas da morte da artista ainda não foram reveladas.

Hubbard nasceu em Nova Iorque e estreou-se no pequeno ecrã com 'The First Lady Diaries: Edith Wilson'. Em 1964 começou a dar vida a Dr. Althea Davis em 'The Doctors', papel que durou até 1982.

