Morreu o ator Michael Lerner, mais conhecido pelos papéis que interpretou, por exemplo, em 'Elf', 'Barton Fink' e 'Godzilla'.

De acordo com o TMZ, foi o sobrinho do ator quem confirmou publicamente a notícia este domingo, no Instagram.

"Perdemos uma lenda", começou por escrever na rede social, onde publicou uma fotografia de Michael Lerner e disse que morreu no sábado, dia 8 de abril. "É difícil haver palavras para dizer o quão brilhante o meu tio Michael era, e a influência que foi para mim", acrescentou.

"As suas histórias sempre me inspiraram e fizeram-me apaixonar pela representação. Era a pessoa mais fixe, confiante e talentosa, e o facto de ser do meu sangue vai sempre fazer com que me sinta especial", continuou.

"[...] Tenho muita sorte por ter passado tanto tempo com ele, e todos temos sorte de poder continuar a ver o seu trabalho", pode ainda ler-se na publicação de Sam.

Um dos trabalhos mais marcantes de Michael será certamente a sua personagem em 'Elf', de 2003, onde deu vida a Fulton.

'Blank Check', 'Newsies', 'Harlem Nights', 'For Richer or Poorer', 'The Mod Squad', 'Celebrity' ou 'A Serious Man' foram outros dos muitos filmes em que Michael Lerner também trabalhou, recorda ainda o TMZ.