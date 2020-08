A atriz brasileira Chica Xavier morreu, na madrugada deste domingo, aos 88 anos. Ficou celebrizada pelas suas interpretações nas novelas 'Sinhá Moça', 'Renascer' e 'O Rei do Gado'. O neto da artista já confirmou a notícia através do Instagram.

"Quando pequeno eu tinha dificuldade de entender porque as pessoas queriam tanto chegar perto dela. Ela era minha avó. Para os outros ela era Chica Xavier: uma das maiores artistas do país", começa por contar Ernesto Xavier na rede social.

"Quando cresci compreendi o seu tamanho. Percebi que teria que dividi-la com o mundo. Hoje recebi centenas de mensagens de carinho. Agradeço imensamente. Quero celebrá-la. Vó Chica foi o ser mais incrível que vi passar pela Terra", declarou-se à familiar.

Ernesto continua a mensagem de homenagem referindo que "quem a conheceu sabe queria não era desse planeta", acrescentando que, ontem, "ela se despediu de mim".

"Disse 'até amanhã' com certo esforço. Agradeci por ter nascido nesta família, por ter seu sangue correndo em mim, por ter cuidado de mim e de tantos outros, por ter me ensinado a amar. Viva Chica Xavier! Viva sua história!", concluiu.

Chica Xavier estava hospitalizada no Rio de Janeiro com cancro no pulmão.

