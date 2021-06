Morreu a atriz brasileira Camila Amado, aos 82 anos, este domingo, 6 de junho. Uma notícia que foi confirmada à revista Quem através da assessoria da artista.

Ainda não se sabe a causa da morte da atriz - que interpretou Tia Candoca em 'Éramos Seis', novela que terminou em março de 2020. Apenas é público que, recorda a publicação, Camila foi diagnosticada com Covid-19 no ano passado.

Tendo interpretado várias personagens durante a sua carreira, a estreia na representação foi em 1969 na novela 'Um Gosto Amargo de Festa', da TV Tupi. A primeira vez que trabalhou no cinema foi em 1970, no filme 'O Casamento', de Arnaldo Jabor. O teatro não esteve de fora, contando com algumas peças como 'As desgraças de uma criança', 'A Dama das Camélias' ou 'Hamlet'.

Desde que foi noticiada a sua morte, foram muitos os famosos que recorreram às redes sociais para lamentarem a partida da atriz.

"Descanse em paz, minha mestre! Amar-te-ei para sempre e ainda depois, Camilla Amado. Se não fosse por ti, eu não seria eu. Obrigada. Que tristeza, meu Deus. O Brasil perdeu um tanto da sua inteligência hoje", escreveu a também atriz Dadá Coelho.

Também Sophie Charlotte lamentou a perda nas stories da sua página de Instagram:

Por sua vez, Susana Pires recordou a colega e amiga lavada em lágrimas num vídeo que partilhou com os fãs. Gravação onde recorda o momento em que conheceu Camila e como a artista a ajudou.

"Minha mestra e de tantos colegas, Camila Amado deixou-nos hoje, fisicamente, mas fica o seu legado de arte, integridade e liberdade. Gratidão por me mostrar o meu caminho. Gratidão por me fidelizar a mim mesma. Gratidão pelo exemplo. Vais fazer muita falta", escreveu na legenda das imagens.

