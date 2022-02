Morreu o ator Pete Smith, que fez parte do elenco de 'O Senhor dos Anéis - O Regresso do Rei, 'O Piano', 'A Alma dos Guerreiros' e 'The Quiet Earth'.

O artista, natural da Nova Zelândia, perdeu a vida em casa no último sábado, dia 29, na sequência de uma longa batalha conta uma doença renal.

Pete Smith era pai de seis filhos e casado atualmente com Mona Papali'i. A notícia da morte foi confirmada por uma dos seus filhos, Poumau Papali'i-Smith.

"Nos últimos sete anos ele esteve em diálise, o que teve o seu preço ao longo dos anos. Nos últimos dois anos, também foi diagnosticado com demência", revela, explicando que o pai estava doente "há muito tempo".

Leia Também: Morreu a Miss EUA 2019. Cheslie Kryst tinha 30 anos