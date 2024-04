Já arrancaram as gravações das novas temporadas de 'Morangos Com Açúcar', da TVI/ Prime Video, que contam com muitas caras desconhecidas e também com alguns atores das temporadas anteriores. É este o caso de Beatriz Frazão, que dá vida à personagem Kika e que nas temporadas 4, 5 e 6 regressa ao Colégio da Barra.

O Fama ao Minuto esteve presente no primeiro dia de gravações, que decorreram na praia de Carcavelos, em Cascais, e conversou com a atriz, de 20 anos.

Porque é que a tua personagem - ao contrário do que acontece com a maioria das das temporadas anteriores - regressa para mais um ano letivo?

Nas primeiras temporadas [a Kika] esteve desaparecida, perdeu grande parte das aulas ao longo do ano letivo e, por isso, agora volta para o repetir.

O que é que sentiste ao saber que irias novamente integrar o elenco da série?

Fiquei mesmo muito feliz e a Kika desta temporada, para mim, é a minha Kika preferida. Tenho cenas mais 'fixes' e adoro as novas pessoas [os novos colegas].

O que é que muda na tua personagem?

A Kika é sempre a mesma [no que respeita à personalidade], mas ela agora está mais crescida e está muito apaixonada. Ainda não posso revelar muitas coisas...

Quando leste o guião desta nova temporada pela primeira vez, o que é que mais gostaste na história?

Acho que esta temporada é muito mais leve [do que a anterior], no sentido de que não acontecem assim tantas coisas trágicas. Tudo o que acontece é muito realista, faz parte da nossa vida, do dia a dia e, por isso, acho que as pessoas se vão identificar ainda mais.

A Kika já tinha um visual 'alternativo', mas desta vez aparece com o cabelo mais curto e com meia franja pintada de loiro.

Quanto te falaram do visual que a Kika iria ter, como reagiste?

Assustei-me muito! Pensei, 'o que é que me vão fazer desta vez?' Saí do cabeleireiro e pensei 'não acredito nisto!' Mas pronto, há dias em que adoro o meu cabelo, acho-o super diferente. Serve bem para a personagem e destaca-se, que é importante.

Muitos dos teus colegas, ao contrário de ti, ainda estão a dar os primeiros passos na representação. Como é que te sentes ao 'passar o testemunho'?

Não sinto que esteja a passar um testemunho. Acho que, mesmo que eu tenha mais experiência, acabo sempre por estar nervosa e estamos sempre a aprender uns com os outros.

Estás só dedicada aos 'Morangos' ou tens outros projetos?

Neste momento estou só com os 'Morangos'.

Leia Também: Os novos 'Morangos com Açúcar' estão a chegar. Eis os protagonistas