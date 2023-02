Os 'Morangos Com Açúcar' estão de volta à TVI. O anúncio foi feito durante a noite desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, através de comunicado enviado aos meios de comunicação social.

"A TVI e a Prime Video trazem de volta à televisão 'Morangos com Açúcar', uma série que marcou várias gerações em Portugal. O acordo entre a Media Capital e a Prime Video, assinado esta segunda-feira, contempla a produção e distribuição das duas temporadas do reboot de Morangos com Açúcar", pode ler-se.

A estação de Queluz de Baixo revelou ainda que dos novos episódios vão fazer parte "atores das temporadas anteriores bem como novos talentos", sendo que alguns dos quais serão escolhidos "através da realização de um casting aberto".

"À semelhança do que aconteceu no passado, 'Morangos com Açúcar' representa uma oportunidade para descobrir e lançar novos nomes no universo da ficção", reforça o canal na mesma nota.

José Eduardo Moniz, diretor Geral da TVI, sublinha que a série é "parte da história do canal, como um dos formatos mais impressionantes e com mais sucesso da história da televisão portuguesa" e que "faz sentido" o regresso pela celebração dos 30 anos do canal.

Importa lembrar que a série juvenil da TVI estreou em agosto de 2003 e o último episódio foi para o ar em setembro de 2012. Foi através deste projeto que foram descobertos vários dos atores que brilham atualmente na ficção nacional.

A produção das novas temporadas de 'Morangos com Açúcar' já foram iniciadas, ainda que as gravações só comecem em abril. Os episódios serão disponibilizados na TVI e na Prime Video durante o último trimestre de 2023.

