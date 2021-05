Nuno Markl partilhou na sua conta de Instagram parte de uma conversa que teve com Filipe Homem Fonseca e Manuel Pureza enquanto comentavam um filme, tendo neste contexto surgido a ideia para se produzir - 'Morangos Com Açúcar - Apocalipse Zombie'.

"Sei que estava a falar no WhatsApp com o @viriato_84 e o @salvoerro sobre o filme de Zack Snyder, Army of the Dead, quando o Manuel Pureza - que não ficou super impressionado com esse filme de zombies - disse 'parece os Morangos Com Açúcar zombie'. Mal ele sabia a porta de possibilidades que abriu na minha mente", afirmou o radialista da Comercial.

Apesar de tudo não passar de uma brincadeira, a verdade é que a ideia já começou a receber o apoio de atores que pertenceram á série, como é o caso de Diogo Valsassina. "Eu já estava meio zombie quando andava por lá portanto era só por a maquilhagem", comentou.

Benedita Pereira, que protagonizou a primeira edição da série juvenil da TVI, acrescentou: "Fico à espera do convite!".

