Monica Benini confessou ter feito uma joia com o leite de amamentação do filho mais velho, Otto, de quatro anos.

A designer criou um pingente que tem como objetivo eternizar o elo de ligação com o menino.

"Fiz um pingente com o leite quando amamentava o Otto e pretendo fazer o mesmo com a Lara", revela, dando conta de que fará o mesmo com a filha recém-nascida.

Lara e Otto, recorde-se, resultam do casamento de Monica Benini com Junior Lima.

Leia Também: Polícia revela que Marília Mendonça morreu vítima de politraumatismo