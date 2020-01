Martha Hunt está noiva do fotógrafo Jason McDonald. Foi através da sua página do Instagram que a modelo da Victoria's Secret, de 30 anos, partilhou a novidade com o mundo. De referir que o casal começou a namorar em 2015.

"Eu tinha um segredo", escreveu na legenda das imagens publicadas nas redes social, esta quarta-feira, onde surge com o anel de noivado.

Uma publicação que recebeu desde logo muitas mensagens de fãs e amigos a dar os parabéns aos noivos, entre eles a também modelo Sara Sampaio.

Nas stories, Martha mostrou uma outra imagem em que o destaque vai de novo para o anel.

O pedido de casamento terá acontecido durante as férias em Harbor Island, nas Bahamas.

