Conforme tem vindo a anunciar desde a sua participação na última edição do 'Big Brother', Miro Vemba iria subir aos palcos do Teatro Tivoli e do Teatro Sá da Bandeira nos dias 8 e 9 de março, com o espetáculo 'Grande Irmão', que acaba de ser adiado.

O humorista recorreu ao Instagram para anunciar que se encontra doente e que, por esse mesmo motivo, decidiu não atuar.

"Infelizmente, com muita pena minha, por motivos de saúde, os espetáculos que tinha agendados para esta quarta-feira, 8 de março, no Teatro Tivoli BBVA, e quinta-feira, dia 9 de março no Teatro Sá da Bandeira, terão de ser adiados. Graças a Deus não é nada de muito grave, estou apenas com sintomas de uma gripe forte, mas neste momento preciso de medicação e repouso", começou por explicar Miro.

"Quem me segue e conhece o meu trabalho sabe que este era o meu maior sonho, subir a estes palcos e poder mostrar-vos a minha arte. Estou profundamente triste com toda esta situação e é com enorme esforço que escrevo esta mensagem mas, mais do que nunca, preciso de vocês que estão e têm estado desse lado", acrescentou o irmão de Gilmário Vemba.

Por fim, Miro fez notar que os espetáculos já estão a ser remarcados pela produção, embora o público possa pedir o reembolso do valor pago pelos bilhetes.