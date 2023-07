Miranda Lambert fez uma publicação emotiva na sua página de Instagram, onde se despediu da cadelinha Thelma.

A cantora contou que adotou a cadelinha e Louise no dia 1 de maio de 2016 para cuidarem "de um dos seus lugares mais felizes do mundo", a sua quinta.

"Os gatinhos, as galinhas e cavalos precisavam de alguém para cuidar deles e estas duas meninas fizeram isso desde o dia em que as trouxemos para casa", disse, recordando depois a viagem de "dez horas" que fez com ambos os animais no dia em que foram levados para a quinta.

"Tivemos de nos despedir da nossa querida Thelma. Ela passava os dias a descansar no celeiro e as noites a cuidar de todos nós. Viveu os últimos oito anos sem cercas, apenas com a liberdade para fazer o que fazia melhor. Amar e proteger. Amava-a com todo o meu coração", escreveu Miranda Lambert.

"Louise aposentou-se dos seus deveres na quinta e está a receber cada vez mais amor e carinho de Delta, Bellamy, Cher, Brendan e de mim. Dói tanto dizer adeus a estes doces companheiros, mas o amor deles vai valer sempre a pena. Que sorte temos de ter amigos como a Thelma. Tenho muito orgulho de ter feito parte da história dela", pode ainda ler-se na mensagem da artista. Veja a publicação na íntegra:

