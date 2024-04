Miranda Kerr celebra o seu 41.º aniversário este sábado, dia 20 de abril, e não deixamos passar em branco esta data especial.

A modelo australiana já desfilou no Victoria's Secret Fashion Show, tendo-se mudado de Sydney para Nova Iorque há quase 20 anos (em 2006).

Este ano é o primeiro aniversário como mãe de quatro, pois anunciou o nascimento do quarto filho, Pierre Kerr Spiegel, no passado mês de fevereiro.

Além do bebé, é ainda mãe de Hart, de cinco anos e Myles, de quatro, fruto da atual relação com Evan Spiegel, e do jovem Flynn, de 12 anos, do casamento anterior com Orlando Bloom - ator que atualmente mantém uma relação com Katy Perry.

Para celebrar esta data especial, reunimos na galeria os visuais de Miranda Kerr em eventos públicos nos últimos 12 meses.