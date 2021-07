Júlia Pinheiro vai voltar a estar no ar no programa 'Júlia', esta quarta-feira, 14 de julho, após ter estado os últimos dias em isolamento.

E depois de Bárbara Guimarães - que foi quem esteve a substitui-la - ter partilhado publicamente a informação, foi a vez de Júlia falar aos fãs.

"Muito boa tarde! É só para dizer que já estou de regresso no meu sofá, não neste mas no do programa, não tarda nada. Conto convosco, até já", disse num vídeo que publicou na sua página de Instagram.

Na legenda do vídeo, acrescentou: "Estou de regresso. Bem disposta. Cheia de vontade de trabalhar".

Leia Também: Júlia Pinheiro confirma que a filha tem Covid-19. "Impõe-se sossego"