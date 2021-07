Júlia Pinheiro quebrou o silêncio esta quarta-feira sobre o motivo que a levou a ficar em isolamento profilático desde o dia de ontem, estando assim ausente da televisão.

A SIC já havia referido que a apresentadora se encontrava em isolamento por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19, tendo agora Júlia revelado que a pessoa em questão é uma das suas filhas gémeas.

"Em casa, cumprindo as normas da DGS, quarentena profilática após um contacto de risco. Estou bem, sem nenhum sintoma. A minha filha Carolina, a nossa noiva, está infectada com Covid, devidamente acompanhada e monitorizada", começa por ler-se no seu esclarecimento.

"Impõe-se sossego e serenidade. Em breve, estarei de volta. Agradeço a vossa preocupação. E o vosso carinho", termina a comunicadora.

Júlia Pinheiro e o marido, Rui Pêgo, são pais de Rui Maria Pêgo e das gémeas Matilde e Carolina. O radialista tem ainda uma filha mais velha, fruto de uma relação anterior.

