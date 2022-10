Millie Bobby Brown e o namorado, Jake Bongiovi, marcaram presença na quinta-feira, 27 de outubro, no The Paris Theatre, em Paris, para a apresentação do filme 'Enola Holmes 2', da Netflix.

O casal prendeu todas as atenções na passadeira vermelha do evento. A atriz, de 18 anos, destacou-se por eleger um vestido comprido cor de rosa com aplicações em prateado. Já filho de Jon Bon Jovi, de 20 anos, apostou num clássico fato preto.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, recorde-se, oficializaram o namoro em novembro de 2021.

