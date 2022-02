Milla Jovovich está com o "coração partido e estupefacta" com a invasão russa à Ucrânia, o seu país natal.

Esta sexta-feira, a atriz partilhou uma publicação no Instagram onde fala do "país e pessoas que estão a ser bombardeadas". "Amigos e familiares escondidos", destacou.

A estrela de 'Resident Evil' realçou os laços que tem com a Rússia e a Ucrânia. "O meu sangue e as minhas raízes vêm da Rússia e da Ucrânia. Estou dividida enquanto vejo o horror a desenrolar-se, o país a ser destruído, famílias a ser deslocadas", acrescentou.

"Lembro-me da guerra na antiga Jugoslávia, terra natal do meu pai, e das histórias que a minha família conta sobre o trauma e terror que viveram. Guerra. Sempre guerra. Líderes que não podem trazer a paz", partilhou ainda. "E são as pessoas que pagam sempre com o derramar do sangue e das lágrimas", afirmou.

Veja a publicação na íntegra:

Como relata o Page Six, Milla Jovovich nasceu na capital da Ucrânia, em Kiev, e é filha de mãe russa e pai sérvio. Passou grande parte da infância em Moscovo, capital russa e cidade natal da mãe. Em 1980, quando tinha cinco anos, a família mudou-se para Londres, antes de ir viver para Los Angeles.

