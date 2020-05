Em casa com os filhos, em isolamento social, Milla Jovovich tem aproveitado estes meses para desfrutar da companhia dos mais novos, especialmente agora com a bebé. A atriz foi mãe pela terceira vez no passado mês de fevereiro, da pequena Osian, fruto do casamento com Paul W. S. Anderson, e o casal não podia estar mais feliz.

Nas redes sociais, os filhos têm vindo a ser o grande destaque de várias publicações e a bebé não fica de fora, pelo contrário.

Ainda esta segunda-feira, Milla destacou um dos momentos únicos da maternidade, a amamentação. "Tão grata por estes momentos de tranquilidade com o meu bebé arco-íris. Cuidar dela é um dos meus momentos favoritos do dia", começou por escrever na legenda da publicação.

"Eu aprecio muito este período das nossas vidas", frisou, guardando todos estes "doces" instantes na memória e no coração para mais tarde recordar.

Recorde-se que Milla Jovovich e o marido são ainda pais de Dashiel, de cinco anos, e Everl, de 12.

Leia Também: Melissa Rauch, atriz de 'The Big Bang Theory', foi mãe pela segunda vez