Miley Cyrus revelou aos fãs que testou positivo à Covid-19, apenas alguns dias antes dos Grammy Awards.

“Viajar à volta do mundo, atuar para 100 mil pessoas por noite e conhecer centenas de fãs, as chances de apanhar Covid são muito altas”, notou a cantora de 29 anos no Twitter. “Tenho Covid, mas valeu a pena, definitivamente”.

Porém, a artista lamentou o facto de já não poder atuar no evento solidário da Janie’s Fund, uma vez que esta causa é muito importante para a estrela.

Criada por Steven Tyler, a Janie’s Fund ajuda raparigas que sofreram traumas de abuso e negligência.

