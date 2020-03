Miley Cyrus pode parecer muito confiante na sua imagem, sobretudo na altura em que dançou 'twerk' num biquíni juntamente com Robin Thicke, durante a polémica performance em 2013, nos MTV Video Music Awards.

Contudo, eis que a celebridade surpreendeu ao referir que se deixou afetar por alguns comentários negativos sobre esta atuação.

As confissões foram feitas através de um vídeo em direto no Intagram: "Basicamente, passei dois/três anos sem usar calções. Parei de usar saias em palco, tudo isto por causa dos VMA. Toda a gente me começou a comparar a um peru", afirmou.

Miley referiu que isto afetou profundamente a sua "vida pessoal" e que demorou algum tempo até voltar a sentir-se confiante.

"Senti que ter essa persona da miúda mais confiante do planeta foi na verdade uma fraude, porque era muito insegura por dentro na minha vida pessoal", sublinhou.

Importa referir que estas declarações aconteceram durante uma conversa com Demi Lovato.

Leia Também: Miley Cyrus grávida? Cody Simpson responde a rumores