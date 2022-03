Nascida na cidade de Chernivtsi, no sudoeste da Ucrânia, Mila Kunis tem acompanhado com angústia a guerra que desde há uma semana assombra o leste da Europa e decidiu não ficar de braços cruzados.

Juntamente com o marido, Ashton Kutcher, a atriz criou uma angariação de fundos na plataforma GoFundMe com o objetivo que reunir 3 milhões de dólares (2,72 milhões de euros) para ajudar as vítimas do conflito.

"Vim para a América em 1991 e sempre me considerei americana. Uma americana orgulhosa. Amo tudo o que este país fez por mim e pela minha família. Mas hoje, nunca tive tanto orgulho de ser ucraniana", afirmou a atriz num vídeo publicado no canal de YouTube da GoFundMe.

