Que vários membros da realeza britânica têm alcunhas carinhosas para se tratarem uns aos outros já não é surpresa para ninguém.

Sabe-se que os príncipe George costumava chamar 'gan-gan' à rainha Isabel II, que a mãe de Kate chama Lottie à neta, Charlotte, ou que William chama Poppet a Kate.

No entanto, recentemente, soube-se mais uma alcunha entre membros da realeza. Quando se encontravam a falar sobre o tema, Mike Tindall revelou recentemente no podcast do seu amigo Rob Burrow a alcunha engraçada que deu ao primo da mulher, o príncipe William.

"Conheço o príncipe de Gales como 'One Pint Willy' [Willy Uma Cerveja] porque ele não é o melhor dos 'bebedores'. Vindo de um desporto que se baseia no aspeto social e tomando algumas cervejas com bastante frequência...", continuou, referindo-se ao primo de Zara Tindall. "'One Pint Willy'. Aí está, desculpe, senhor!", acrescentou, divertido.

