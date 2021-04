A propósito da celebração do Mês da Doença de Parkinson, Mike Tindall, genro da princesa Ana, participou numa reunião online com a duquesa de Gloucester para dar o seu testemunho.

O pai do ex-jogador de rugby sofre da patologia e foi a sua mãe que assumiu o papel de cuidadora, estando integralmente dedicada em dar auxílio. Com isto, a pandemia acabou por afastá-los fisicamente, uma vez que a progenitora ficou isolada com o companheiro.

Mike prestou uma homenagem à mãe, Linda, elogiando-a por "se recusar a desistir do marido", cita a revista Hello, e lamentou que há um ano que esta não veja os netos.

Recorde-se que Zara e Mike Tindall foram pais pela terceira vez há um mês, do pequeno Luca, e são ainda pais de Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

