Miguel Vicente marcou presença esta sexta-feira, 21 de março, no 'Dois às 10', da TVI. Em conversa com Cristina Ferreira, o ex-concorrente de 'Secret Story - Desafio Final' falou sobre o aumento de peso que teve nos últimos meses e na forma como tem lidado com os comentários sobre a sua forma física.

"Ganhei este peso porque eu quis. Se eu quiser, num mês perco o peso", assegurou, explicando que deixou de se focar nos treinos e na alimentação.

"Ia a qualquer lado e era a única coisa que as pessoas me diziam: 'Estás gordo, estás gordo'", lamentou. "Era toda a gente e cheguei a um ponto que respondia mal", assumiu.

Miguel diz ter vivido uma fase complicada, uma vez que lhe aconteceram "muitas coisas ao mesmo tempo". Assume que se "desleixou um bocadinho" e que sofria de ansiedade sempre que tinha de sair de casa e lidar com o assédio do público.

