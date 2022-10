Miguel Vicente viu ser-lhe aplicada uma sanção pelo facto de ter desrespeitado as regras do 'Big Brother'. O participante fumou dentro da casa mais vigiada do país, algo que os participantes estão impedidos de fazer.

Porém, Miguel não foi o único a fumar dentro de casa. Diogo Coelho acabou por confessar ter feito o mesmo, acabando igualmente castigado pela produção.

Os dois concorrentes ficaram impedidos de no próximo domingo participarem na prova do líder.

Por motivos diferentes, cinco outros participantes foram igualmente sancionados.

Diana é esta semana a única responsável pela cozinha, mas foi ajudada pelos colegas nesta tarefa. Como consequência deste incumprimento, Diana, Cátia, Rúben da Cruz, Diogo e Jéssica estão igualmente fora da prova do líder.