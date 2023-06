Miguel Vicente esteve à conversa com os comentadores do programa 'TVI Extra' para falar sobre uma partilha que fez nas redes sociais. Na mesma, conforme poderá ver de seguida, o ex-concorrente do 'Big Brother' posa nu numa praia, tendo desta forma colhido os mais diversos elogios.

"Sinto-me muito bem, sou uma pessoa muito confiante com o meu corpo", notou Miguel, referindo que naquela ocasião o seu objetivo era ficar mais em contacto com a natureza.

Depois de ter sido aconselhado a ter cuidado com as mensagens que recebe na sua página de Instagram, Miguel confessou: "Vocês nem imaginam as coisas que eu recebo no meu Instagram".

Questionado ainda por Flávio Furtado se continua solteiro, Miguel respondeu que "sim".

