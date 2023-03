Começaram a surgir na conta oficial de Miguel Vicente na rede social Instagram algumas publicações duvidosas que rapidamente levaram os fãs a suspeitar de que algo não estava bem.

Ao que parece, o perfil do vencedor da última edição do 'Big Brother' terá sido hackeado, o que pode significar que ao mesmo terá sido vedado o acesso à plataforma.

Na página em causa é possível ver duas publicações, feitas em nome de Miguel, onde é feita a promoção a serviços de compra de criptomoedas.

As caixas de comentários das partilhas foram desativadas, o que impede assim que os seguidores se manifestem. Ainda assim, no Twitter, já muitos são os que quiserem alertar para a gravidade da situação.

Miguel tem no Instagram mais de 94 mil e 900 seguidores e, no pior dos cenários, poderá mesmo vir a perder a conta de forma definitiva, o que já aconteceu com outras figuras públicas no passado.



© Instagram/Miguel Vicente



© Instagram/Miguel Vicente

