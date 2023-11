A família de Miguel Oliveira e da mulher, Andreia, voltou a aumentar! O casal deu as boas-vindas ao segundo filho, um menino, que se chama Pedro. O bebé nasceu com complicações respiratórias, mas já se encontra melhor.

"O nosso gladiador Pedro já está connosco. O nosso guerreiro superou o seu primeiro desafio ao chegar ao mundo com complicações respiratórias mas mostrou que é um campeão. Deus é grande e o Pedro já está em casa com os papás. Somos oficialmente o quarteto fantástico", escreveu na legenda de uma fotografia publicada no Instagram, onde a filha mais velha aparece a dar um beijinho ao irmão.

De recordar que o piloto e a mulher são já pais de uma menina, Alice, de quase dois anos.

