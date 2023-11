Inês Folque passou o fim de semana em família e usou as redes sociais para mostrar um pouco das atividades que fizeram, que incluiu o primeiro passeio a cavalo do filho mais novo, Francisco Xavier, de um ano e meio.

Na sua conta no Instagram, Inês publicou dez fotos com uma descrição para cada uma, tal como pode ver abaixo.

"Do bom e do melhor, família

1. Primeira vez que o pintainho andou a cavalo

2. É muito amor pelas primas

3. Paixão sem limites

4. Avó maravilha

5. Primos

6. Pai índio

7. Sestas improvisadas

8. Los preciosos

9. Vida na rua

10. Memória fotográfica", escreveu a apresentadora, questionando ainda os seguidores sobre como foi o fim de semana. "E vocês? O que andaram a fazer no fim de semana? Uma boa semana para todos", concluiu.

