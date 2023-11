Os 'Morangos com Açúcar' estão de volta à TVI e foram muitas as opiniões sobre este reboot da série de sucesso que estreou no início dos anos 2000. Inês Folque fez parte do elenco da 7.ª temporada, onde interpretou Rita Moreira, e não perdeu o regresso do projeto.

Em conversa com o Fama ao Minuto na semana em que a série foi para o ar, a atriz destacou: "Não podia perder [o regresso dos 'Morangos']. Para além de ter sido um marco da minha geração, estava com muita expetativa para ver o regresso. Sou daquelas pessoas que acha que os 'Morangos' nunca deviam ter acabado".

Explicando que, na sua opinião, a série é "um formato que funciona, que é transversal e que faz falta, sobretudo agora que é tudo tão digital e os miúdos estão tão ligados ao digital", Inês Folque sente que era uma boa aposta para "puxar" a nova geração para a televisão.

Ainda sobre o reboot da série, realçou que "está super atual, muito bem filmado, muito bem feito". "Honestamente, o mais importante era atualizarem-se e acho que o fizeram e muito bem. Estão de parabéns e, como é óbvio, adorei poder voltar a reviver a geração 'Morangos'", acrescentou durante o evento 'A Casa Natal Auchan'.

A atriz confirmou também que não recebeu nenhum convite. Questionada se gostava de ter feito parte deste regresso, respondeu: "A ideia que tenho é que quem fez os 'Morangos' guarda uma ótima lembrança. Sem dúvida que a minha vida mudou muito, estou noutra fase, noutro momento. Teria sempre que avaliar e perceber se faria algum sentido ressuscitar a minha Rita Moreira. Mas seria um desafio a analisar como outro qualquer".

De recordar que Inês Folque foi mãe pela segunda vez no ano passado, do pequeno Francisco Xavier, fruto do casamento com Gonçalo Ribeiro Telles. Ambos são ainda pais de Tomás.

