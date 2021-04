Miguel Cristovinho aproveitou esta quarta-feira chuvosa para ficar em casa na companhia do filho, Mateus, que completa três anos este fim de semana.

Nas redes sociais, o músico não resistiu em espalhar ternura com registos desta tarde de 'ronha' nos quais pai e filho aparecem abraçados no sofá. "Meu caçula", escreveu na legenda da publicação.

Mateus, recorde-se, nasceu fruto do casamento com Mia Rose. O ex-casal anunciou a separação no verão passado.

