Miguel Cristovinho parece ter-se cruzado com Irina Shayk durante as suas férias em Ibiza.

O músico português partilhou esta quinta-feira nas suas redes sociais uma fotografia onde surge ao lado da modelo internacional.

"Kanye, foca-te no Donda [álbum de Kanye West]", escreve o cantor da banda D.A.M.A. na legenda do registo, fazendo assim uma brincadeira com o alegado namoro entre a modelo e o rapper.

Tal como Miguel Cristovinho, Irina encontra-se de férias em Ibiza com amigos. Aparentemente, os dois parecem ter-se cruzado no mesmo bar.

