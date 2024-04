Pouco mais de uma semana após ter sido pai pela segunda vez, Miguel Coimbra mostrou aos seguidores da sua página de Instagram um treino feito na companhia do filho mais velho.

"Quando tens dois em casa e treinar fica difícil", disse numa das publicações que fez nas stories, onde mostra um pequeno vídeo em que aparece de mãos dadas com o menino.

Mas não ficou por aqui e publicou, de seguida, novas imagens do treino com a companhia do menino. Veja na galeria.

"O melhor companheiro", pode ler-se numa fotografia que mostrou também aos fãs na mesma redes social.

De recordar que Miguel Coimbra e Angie Costa foram pais pela segunda vez no passado dia 26 de abril. A bebé Alice veio juntar-se a Martim, filho mais velho do casal.