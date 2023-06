Depois de ter estado no 'Casa Feliz', da SIC, com a Tatiana Lopes e dois dos filhos, Miguel Azevedo comunicou que falou com o advogado por causa de "ofensas e ameaças" que tem recebido.

Numa nota que deixou nas stories da sua página de Instagram, o cantor começou por escrever: "Felizmente que tenho a minha família unida e imune a qualquer tipo de pressão, comentários ou má fé de pessoas com as quais nem sequer me relaciono".

"No entanto, já dei ordens ao meu advogado no sentido de participar de imediato criminalmente contra todos os que ofenderem ou me ameacem, quer a mim, quer à minha família", completou.



© Reprodução Instagram

De recordar que Miguel Azevedo anunciou no ano passado que estava separado de Tatiana Lopes, pessoa que tinha pedido em casamento meses antes. Esta quinta-feira, dia 8 de junho, o artista esteve no programa das manhãs da SIC e Tatiana acabou por se juntar com os filhos Noa e Gabriel.

Leia Também: Miguel Azevedo apanhado a dormir em cima do volante. "Chega ao limite"