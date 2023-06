Mickael Carreira vive uma fase feliz, tanto a nível pessoal, como a nível profissional. Para além de se preparar para ser pai pela segunda vez, uma vez que a companheira, Laura Figueiredo, está grávida, o artista está também com a agenda cheia.

"Entre os concertos e as gravações do 'The Voice', que começaram há duas semanas e que vão decorrer durante o verão, tenho a agenda cheia", disse em declarações ao Fama ao Minuto durante a inauguração do novo espaço de António Gaspar - Physio Therapy & Performance.

"É a sétima temporada que tenho a oportunidade de estar ali e é sempre bom trabalhar com talentos novos. Costumo dizer que não os ensinamos a cantar, apenas lhe damos conselhos com base na experiência que fomos adquirindo ao longo dos anos", sublinha.

Questionado sobre como está a viver a segunda gravidez da parceira, Mickael notou: "É uma benção e estamos muito felizes, principalmente".

Quanto ao nome do bebé, que é um menino, o artista preferiu manter o mistério notando que "é surpresa".

"Já falta pouco para o nascimento", disse por fim.