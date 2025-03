Sendo um pai muito 'babado', Mickael Carreira fez questão de assinalar nas redes sociais o Dia do Pai que hoje, dia 19 de março, se celebra.

Como tal, o músico partilhou com os seguidores da sua página de Instagram diversos momentos de ternura com os filhos, Beatriz, de oito anos, e Gabriel, de um, fruto do relacionamento com Laura Figueiredo.

"A maior missão da minha vida, ser pai. Amo-vos!", escreveu Mickael na legenda de uma partilha na qual mostra vários momentos com as crianças.

Ora veja: