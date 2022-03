David Carreira sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na noite desta sexta-feira, 18 de março, num concerto onde celebra os 10 anos de carreira.

Neste momento especial, o cantor vai contar com a participação do irmão, Mickael Carreira.

Pouco tempo antes do início do espetáculo, Mickael Carreira recorreu à sua página de Instagram para mostrar os bastidores, com fotografias onde aparece junto de David, deixando-lhe uma mensagem de apoio.

Na legenda das imagens, escreveu: "Hoje vai ser uma noite especial a teu lado, David. Parabéns pelos 10 anos e que venham muitos mais".

Leia Também: "A seguir vais namorar com a Carolina Patrocínio?" David Carreira reage

Leia Também: Laura Figueiredo recorda 'tesourinho' com Mickael Carreira