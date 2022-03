Laura Figueiredo animou os seguidores na noite deste domingo ao partilhar na sua página de Instagram um 'tesourinho' em que aparece com Mickael Carreira.

A imagem foi registada durante uma viagem à Tailândia e mostra o casal com uma cobra ao pescoço, sendo que Laura aparecia com o rosto junto da cara do réptil.

"Só para começar a semana… Mickael, estavas a rir porque não tinhas a amiga cara a cara contigo", escreveu na legenda da fotografia.

