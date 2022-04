Mickael Carreira celebrou o seu 36.º aniversário este domingo e mostrou aos seguidores algumas imagens da festa.

Nas stories, o cantor publicou alguns vídeo onde mostra sobretudo o 'catering', preparado por uma "prima". Veja na galeria.

Ao longo do dia, o cantor foi também surpreendido com mensagens especiais das pessoas que lhe são mais próximas, como o irmão, David Carreira, e a namorada do irmão, Carolina Carvalho.

De referir que o pai, Tony Carreira, e a companheira de Mickael, Laura Figueiredo, também celebraram publicamente esta data especial.

O cantor e Laura têm um filho em comum, a pequena Beatriz, que completou recentemente cinco anos.

