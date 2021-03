À semelhança de diversas figuras públicas, também Mickael Carreira usou a sua conta de Instagram para enaltecer o Dia Internacional da Mulher, celebrado esta segunda-feira, dia 8 de março.

Para isso publicou um retrato no qual surge com a companheira, Laura Figueiredo, e ainda com a filha de ambos, Beatriz, de quase quatro anos.

"O melhor lugar. Feliz dia a todas as mulheres todos os dias", afirmou na legenda da publicação que mereceu os mais diversos elogios por parte dos seguidores.

Ora veja!

Leia Também: Mickael Carreira celebra os 33 anos de carreira do pai. "És um orgulho"