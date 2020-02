Michelle Obama não deixou passar despercebido o dia em que se celebra o amor e recorreu às redes sociais para se declarar às pessoas mais importantes da sua vida: o marido, Barack Obama, e as filhas Malia e Natasha.

Como tal assinalou este Dia dos Namorados com uma imagem única do ex-presidente dos Estados Unidos com as filhas na neve.

"Feliz dia de São Valentim, meus amores. Vocês tornam quentes os dias mais frios", escreveu na legenda.

Veja abaixo.

