Micaela esteve hoje, 18 de novembro, à conversa com João Baião e Diana Chaves no programa 'Casa Feliz', onde recordou a sua carreira, nomeadamente, os grandes sucessos musicais.

'Chupa no Dedo' é, sem dúvida, um deles, contudo, quando se deparou com o mesmo, a reação inicial da artista não foi a melhor, pelo contrário.

"Chorei horrores. Chorei quando a gravei, quando me mostraram a capa, chorei por tudo. Tinha medo das reações", começou por notar.

"Tinha os meus 16/17 anos. Por acaso depois tive o lado bonito da coisa, mas até ter, o meu pensamento viajou para todos os lados e mais alguns. Foi sempre tudo espetacular", sublinhou, notando que a receção do público não poderia ter sido melhor, não tendo ouvido nenhum comentário desagradável.

"Cantava estas músicas, mas o meu diálogo era sempre fofinho, defendia-me dessa forma. E as pessoas achavam piada", lembra.

É com uma certa nostalgia que a cantora recorda também essa fase da sua vida, onde a Internet e o mundo das redes sociais era uma realidade bem distante. "Era muito feliz - ainda sou, porque acho que as pessoas eram mais autênticas, a disposição era outra. Sentia-se a adrenalina, as pessoas a viverem o momento".

