Mia Rose e Miguel Cristovinho aterraram esta segunda-feira, dia 6, naquele que é o seu primeiro destino de férias de 2020. O casal começou o ano com uma aventura a dois na Rússia, sendo Moscovo a primeira paragem.

As imagens do primeiro dia mostram que, apesar das baixas temperaturas, os pombinhos não podiam estar mais fascinados com a cidade.

Vejas fotos na galeria.

