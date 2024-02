Mia Rose anunciou recentemente que está noiva e esta quarta-feira gravou um vídeo onde revela que já está a preparar o casamento.

"Coisas que eu tenho saudades da minha vida antes de ser pedida em casamento: Dormir. Tenho saudades de dormir. Não digo uma noite inteira porque também não acontecia antes, mas dormir relaxada sem acordar a meio da noite a pensar: 'Orçamentos'", começou por desabafar.

"Tenho saudades de não estar sempre ao telemóvel a perguntar disponibilidades, chatear as pessoas, acordar as pessoas. De não estar sempre com a cara no computador a ver orçamentos, mas faz parte", acrescentou. Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Mia Rose: "Sou a miúda mais sortuda do mundo!"