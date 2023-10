Mia Rose está bem e recomenda-se. A cantora, de 35 anos, revelou na sua conta de TikTok que está a namorar. A revelação foi feita por um vídeo no qual esta surge na praia com o novo companheiro. Não se sabe, contudo, a identidade do eleito - pelo menos para já.

Os admiradores da artista ficaram bastante felizes com a notícia, deixando vários comentários. "Sê muito feliz Mia. Mereces o mundo", notou uma fã. "Desejo-te muita felicidade", acrescentou outra.

Para além do vídeo, Mia partilhou também na sua página de Instagram uma série de fotografias do seu fim de semana, sendo que entre elas está uma do seu novo amor.



© Instagram - Mia Rose

Recorde-se que o último relacionamento público de Mia foi com Miguel Cristovinho dos D.A.M.A, de quem se separou há três anos e tem um filho em comum: o pequeno Mateus.

