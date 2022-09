Junto de algumas fotografias onde posa em lingerie, Mia Rose partilhou um desabafo sobre o pós-parto. A artista foi mãe do pequeno Mateus há quatro anos e a mudança do corpo foi um das fases desafiantes.

"Em 2018 fui mãe, a maior e melhor aventura da minha vida. Mas o meu corpo mudou como nunca achei que pudesse mudar. Olhava-me ao espelho e não me reconhecia e para ter um corpo 'parecido' com o que tinha antes, tinha de me esforçar o dobro no ginásio e controlar ainda mais a alimentação. Percebi rapidamente que não era sustentável", começou por recordar, referindo depois que hoje aceita o seu corpo tal e qual como ele é.

"Estava saudável independentemente dos quilos e flacidez que ganhei e ao combater isso estava a destruir a minha saúde mental em tantos aspetos, e o meu corpo ressentia... Hoje posso dizer que estou no processo mais importante de todos: aceitação. Aceitar que o meu corpo já não vai ser como antes e está tudo bem. Aceitar que o corpo muda e que é igualmente ou mais bonito até", destacou.

"Podemos dizer que a sociedade está a aceitar mais e melhor todos os corpos, espero mesmo que sim e que a caminhada nesse sentido continue. Mas a comparação é inevitável, por mim falo", acrescentou.

"As fotografias que vêem no Instagram, incluindo no meu, parecem incríveis e que os corpos de todos são perfeitos. 'Here's the secret', é tudo uma questão de ângulos, luz, posição, etc. Encontrar o que nos favorece e nos faz sentir melhor. Estas fotografias, por exemplo, tiradas de outro ângulo não seriam as mesmas. E está tudo bem também! Aceitar e sermos a versão mais saudável de cada um de nós (física e mental!) é o que de facto importa, independentemente do tamanho de roupa que usamos, das rugas que temos ou das mais ou menos covinhas nas coxas", continuou.

"Gosto de mim, gosto do meu corpo e nos dias em que as inseguranças falarem mais alto aceito também, são os dias em que cuido ainda mais de mim. E saber posar e trabalhar com a luz nas fotografias também ajuda, não achem que o que passa no vosso feed é 100% da verdade. Saibam também que a mulher que acham ser a mais bonita e com o melhor corpo também tem inseguranças", rematou.

