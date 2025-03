Mia Rose está no final da sua segunda gravidez e continua a partilhar alguns momentos desta fase na sua conta de Instagram.

Depois de mostrar a sua festa de babyshower, eis que escreveu um bonito texto onde indica o quão grata está pela vida que tem.

"Estarei sempre tão grata por tudo o que a vida me deu. Sempre. Obrigada pelas bençãos e por todas as lições, independentemente de terem sido boas ou más, na altura. Elas trouxeram-me aqui. Muito provavelmente são as hormonas a falar mais alto neste preciso momento, mas sinto-me tão verdadeiramente grata por tudo o que tenho na vida. Ok... Vou parar de ser melosa...", lê-se numa fotografia partilhada nas stories da sua conta de Instagram, onde surge com o filho Mateus.

"E para ti, meu marido. A minha rocha. O meu porto seguro. O meu sonho tornado realidade. Obrigada. Por tudo. Sabes o quão especial és e o quão entusiasmada estou pela próxima fase da nossa aventura conjunta. Amo-te, sempre", lê-se ainda num vídeo onde se vê o casal numa prancha.

© Instagram/Mia Rose