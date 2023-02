É verdade: Messi acaba de se tornar o melhor futebolista do mundo pela oitava vez. O craque argentino foi distinguido pela FIFA numa gala onde Antonella Roccuzzo também brilhou.

Messi e a companheira apresentaram-se com looks totalmente pretos e mostraram, uma vez mais, que compõem um par muito elegante.

Importa lembrar que os dois namoram desde a infância. Desta relação já nasceram três filhos: Thiago, Mateo e Ciro.

Veja na galeria as fotografias de Messi e Antonella na passadeira vermelha dos prémios The Best.