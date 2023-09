Cristiana Jesus e Cláudio Alegre estão mesmo separados, conforme foi confirmado pelo bailarino na sua mais recente entrevista a Manuel Luís Goucha.

O ex-casal, no entanto, está motivado em manter a união em prol do filho de ambos e também por isso decidiram manter de pé uma viagem em conjunto que tinham marcado antes do fim da relação.

Na madrugada desta quinta-feira, dia 14 de setembro, os dois mostraram-se no início de uma nova viagem, sendo que o destino ainda não foi revelado.

