O rei Carlos III já chegou a Londres, cidade onde irá realizar os tratamentos necessários após revelar publicamente problemas na próstata.

Nesta mesma ocasião, evidencia a revista Hello!, foi revelado o vencedor do prémio Majesty's Gold Medal for Poetry.

O eleito foi o poeta britânico, de origens iranianas, Mimi Khalvati.

Note-se que a distinção surgiu em 1933 e foi idealizada pelo rei George V. O objetivo é premiar o que de melhor se faz no Reino Unido e Commonwealth a nível de poesia.

Note-se que sendo um amante incurável da Cultura, estando a Literatura entre os seus passatempos preferidos, este prémio tem um especial significado para o soberano.

